Howest in Kortrijk biedt als eerste school in Vlaanderen opleiding esports aan

Met de opleiding wil de hogeschool focussen op de economische kant van de gamesport. "Dit keuzetraject is er voor alle studenten die interesse hebben in business en ondernemerschap", legt Dauwe uit. "De opleiding mikt niet zozeer op de fervente gamer of e-sporter zelf, maar wel op studenten die een gezonde interesse hebben in games én in de economische kant van e-sports en het hele ecosysteem errond. Experten uit de sector zullen studenten alles leren. Daarbij leren ze niet het gamen op zich, maar wel hoe ze als ondernemer waarde kunnen creëren in de sector van het competitieve gamen.”