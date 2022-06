Hulp druppelt mondjesmaat binnen in aardbevingsgebied in Afghanistan: mensen moeten zichzelf helpen

Enkele journalisten die in het getroffen gebied geraakt zijn, hebben aan het Franse persbureau verteld dat de getroffen bevolking er grotendeels alleen voor staat. Veel mensen moeten de nacht in open lucht doorbrengen terwijl het regent. Er is geen of nauwelijks zwaar materiaal beschikbaar en de bewoners proberen zelf soms met de blote hand om op zoek te gaan naar overlevenden onder het puin of massagraven aan te leggen. Ook is er weinig te merken van enige hulp en het duurt minstens een dag om vanuit de hoofdstad Kaboel de 170 kilometer naar het geïsoleerde rampgebied te bereiken. Talibanstrijders zouden in de buurt patrouilleren, maar zouden niet weten hoe ze de situatie moeten aanpakken.