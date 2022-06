Jarne Ghijsels is de Gentse student van het jaar

"Op de chatlijn kunnen studenten hun hart luchten wanneer het even niet meer gaat", zegt student Jarne Ghijsels die naast een van de oprichters van de chatlijn Epione.gent ook beleidsverantwoordelijke mentaal welbevinden is. "De studenten kunnen altijd een praatje doen, of zelfs tips krijgen over hoe ze moeten studeren. Of als ze niet weten waar ze naartoe moeten, kunnen wij hen ook helpen.