Jonge grutto gespot in Peer, deze weidevogel is zeldzaam geworden in Limburg

Het aantal weidevogels in Limburg is sterk gedaald, en dat geldt ook voor de grutto. Er werd gevreesd dat die bijna uitgestorven was in Siberië, dat is de naam van het brongebied van de Dommel in Helchteren. "De grutto heeft vochtig grasland nodig om in te leven, maar door de verdroging komt het leefgebied van de grutto in gevaar", zegt vogelspotter Johan Lemmens. "Maar door een aantal beheersovereenkomsten zijn de omstandigheden toch wat verbeterd, en je ziet nu dat dat effect heeft voor die vogel." Er is nu dus een jonge grutto gespot in Peer, en ook in het Schulensbroek bijvoorbeeld komt de grutto nog voor.