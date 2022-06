KU Leuven en vzw AAP stellen project “kantoorhond” voor: “Hond op werkvloer kan een meerwaarde zijn”

Zo zitten werknemers niet aan hun hond te denken die thuis zit en naar buiten wil, “maar het helpt ook om even los te komen van je werk. Maar ook mensen die niet zelf een hond hebben kunnen een positieve invloed hebben van een hond op de werkvloer. Een kantoorhond verhoogt de aantrekkingskracht als werkgever en verlaagt het stressniveau van werknemers."

De KU Leuven gaat per organisatie in kaart brengen welke noden er nog zijn en of het handig is om een of meerdere honden naar de werkvloer te brengen. "Maar niet iedereen vindt dat fijn en staat daarvoor open, dus daar houden we ook rekening mee, maar een hond kan een meerwaarde zijn.”