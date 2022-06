Kunstencentrum Z33 in Hasselt  moet herstructureren ondanks de subsidies die het nu toch krijgt

Het nieuwe gebouw van Z33 heeft ondertussen al verschillende internationale prijzen gewonnen. Het kunstencentrum organiseert niet alleen tentoonstellingen in het eigen gebouw, maar brengt ook kunst in de open ruimte van Haspengouw en langs de Maas. "Gelukkig wordt dat gewaardeerd, dat is het goede nieuws van vandaag", gaat Adinda Van Geystelen verder. "Tegelijk moeten we ons afvragen waar en hoe we kunnen besparen, waar we minder kunnen doen zonder aan onze kern te raken en waar we meer bezoekers kunnen aantrekken. Alle plannen uitvoeren zal helaas niet lukken. Maar we gaan alles uit de kast halen om een bijzonder mooi en ambitieus programma te blijven neerzetten.”