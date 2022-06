Meer groen in Hasselt: het Kapermolenpark wordt 30.000 vierkante meter groter

Het huidige Kapermolenpark in Hasselt heeft de afgelopen jaren al een hele transformatie ondergaan. En nu gaat het stadsbestuur, in fasen, extra groen bij creëren. "Eerst zullen we de oude parking aan het zwembad opbreken", vertelt schepen van Parken en Groen Derya Erdogan (RoodGroen+). "Dat is goed voor 4.000 vierkante meter. We zullen daar onder zo'n 80 nieuwe bomen aanplanten. Die zone wordt ook de nieuwe toegangspoort naar het park."