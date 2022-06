Voor het eerst in 30 jaar wordt Amerikaanse wapenwet verstrengd: Democraten en Republikeinen vormen meerderheid

Het is tientallen jaren geleden dat er nog een verstrenging van de wapenwet komt, al gaat het om een beperkte verstrenging die voor de meeste mensen niet ver genoeg gaat. Zo had president Joe Biden graag een verbod op semi-automatische wapens gezien, maar dat komt er niet. Hij noemt de wet wel "een stap in de goeie richting".



Het is het gebruik van dat soort wapens dat aan de basis ligt van de meest bloedige schietpartijen in de VS. In 1994 werd de verkoop aan banden gelegd, maar die wet verstreek in 2004 en kon ondanks verwoede pogingen niet worden verlengd. De schutter in Uvalde kocht kort na zijn 18e verjaardag twee zulke aanvalswapens.