N-VA zet schrapping Leuven bad op gemeenteraad: "Trek de stop uit Leuven Bad”

Onlangs gaf ook de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo), één van de belangrijkste adviesraden van de stad, een negatief advies voor het zwembad, vooral door de locatie. “De kritiek van de GeCoRo is niet mals”, zegt N-VA-fractieleider Zeger Debyser. “Er zijn te veel functies op één plaats en onduidelijke verkeersstromen. Het meest concreet is de kritiek op het geplande zwembad. De GeCoro adviseert om in Leuven of zijn omgeving een meer geschikte plek te zoeken om te zwemmen. Het advies ligt dus volledig in lijn met één van de kritieken die wij al van in het begin van dit prestigeproject hebben: de Vaartkom is geen geschikte plek voor een zwembad of zwemvijver.”