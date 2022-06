Na de laatste aflevering van “Meneer Vanneste”: drie denkfouten over het lerarentekort

Het is ongetwijfeld zo dat de verloning met amper een voordelenpakket een aantal interessante profielen twee keer doet nadenken alvorens de sprong naar het onderwijs te wagen. Tegelijkertijd zijn net die potentiële zijinstromers in staat om de relativiteit van dat nadeel in te zien. Hun intrinsieke motivatie voor het lesgeven zelf, de sociale dimensie van de job en de grote zin die ze als leraren hopen te ervaren door met kinderen en jongeren te werken zijn betere motivatoren dan een extra economische prikkel bovenop het pensioenvoordeel waarvan ze kunnen genieten.



Nieuwsberichten over het lerarentekort en hogere lonen bereiken natuurlijk niet alleen de beoogde doelgroep. Bij minder sterke profielen en vooral meer extrinsiek gemotiveerde kandidaten komen deze zelfs sterker binnen. Trouwens, ook leraren in functie kunnen het wel eens flink vervelend vinden dat nieuwe mensen die jaren meer verdiend hebben dan zij en niet dezelfde beroepsbekwaamheid hebben meteen op hun niveau betaald worden. De studenten in de reguliere lerarenopleiding, die vooralsnog veel talrijker zijn dan het aantal zijinstromers, kunnen zich afvragen of ze zelf ook niet eerst een beter betaalde job zouden uitvoeren om dan later als leraar te starten.