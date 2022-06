Netflix ontslaat nog eens 300 mensen om kosten onder controle te krijgen

De nieuwe ingreep treft in principe heel het bedrijf. Maar het merendeel van de banen verdwijnt in de Verenigde Staten. In april werd al duidelijk dat de streamingdienst voor het eerst sinds 2011 abonnees was verloren. Netflix had aan het einde van het eerste kwartaal 200.000 betalende gebruikers minder dan drie maanden eerder.

De abonneeproblemen van Netflix zijn volgens kenners deels te wijten aan een prijsverhoging bij het platform begin dit jaar. Daarbij kampt Netflix tegenwoordig met stevige concurrentie. Webwinkelconcern Amazon en entertainmentreus Walt Disney timmeren al een tijd aan de weg met hun eigen streamingdiensten.

Netflix is van plan om met een nieuw en goedkoper abonnement te komen waarmee kijkers advertenties zien voorafgaand aan en tussen films en series door. Daarmee hoopt de onderneming volgens co-topman Ted Sarandos nog een grote groep mensen te verleiden om ook een Netflix-account te nemen, heeft hij gezegd op het Cannes Lions-festival. Details als de prijs en de introductiedatum van die nieuwe abonnementsvorm zijn nog niet bekend. Netflix praat nog met diverse bedrijven over mogelijke reclamepartnerschappen.