Nieuwe Hoogmolenbrug in Schoten klaar voor gebruik

In Schoten is de nieuwe Hoogmolenbrug klaar voor gebruik en dat is geen dag te vroeg. 10 dagen moest het gemotoriseerd verkeer namelijk omrijden via de zogeheten "brug van den azijn", tussen Deurne en Merksem, of via de Houtlaan in Wijnegem. Dat was nodig, omdat de oude brug al op 13 juni werd afgebroken en daardoor veel verkeershinder veroorzaakte.