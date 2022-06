Onderzoek naar zwemzone aan Kampenhout-Sas: “Zou fantastisch zijn als we daar in kanaal kunnen zwemmen”

De afgelopen dagen is er veel te doen rond zwemmen in openbaar zwemwater. Vlaamse parlementslid en schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe (Open VLD) riep deze week in het Vlaams Parlement minister Lydia Peeters (Open VLD) op om meer in te zetten op zwemmen in open water. De minister deed daarop zelf een oproep aan lokale besturen om actief suggesties voor zwemlocaties aan te geven. En dat is bij Gwenny De Vroe niet in dovemansoren gevallen.