Ontwijde kerk in Brugge wordt weer kerk voor Roemeense evangelische gemeenschap

Over enkele weken krijgt de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat in Brugge een nieuwe functie. Een Roemeense evangelische gemeenschap wil er opnieuw misdiensten organiseren. Het gebouw werd ontwijd in 1990. Enkele jaren later werd de kerk gebruikt als feestzaal voor middeleeuwse banketten.

De Roemeense evangelische gemeenschap was al een tijdje op zoek naar een plaats waar ze misvieringen kan houden. “Het was niet makkelijk. Niet iedereen wil een kerkgebouw delen met een andere gemeenschap”, vertelt priester Adrian Petraru. Het gebouw wordt al sinds april opgeknapt. Adrian Petraru hoopt dat ze binnenkort opnieuw kunnen starten met de misvieringen.