Parket seponeert onderzoek naar staatssecretaris Sammy Mahdi over schending van recht op opvang voor asielzoekers

De arbeidsrechtbank stelde meermaals in haar vonnissen dat Sammy Mahdi systematisch en doelbewust het recht op opvang schond en maakte een dossier aanhangig bij het Brusselse parket. Dat opende een onderzoek, maar vandaag meldt het parket dat er geen strafbare feiten werden gepleegd door de staatssecretaris en dat het onderzoek dan ook wordt afgesloten.

"Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over aangiftes door de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel bij het parket van Brussel met betrekking tot mogelijke strafbare feiten van samenspanning van ambtenaren in het kader van het opvangrecht van asielzoekers, heeft de procureur des Konings van Brussel een opsporingsonderzoek tegen ambtenaren van Fedasil geopend”, zegt parketwoordvoerder Martin François.

"Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf. Concreet betekent dit dat er geen sprake is van strafbare feiten en dat het dossier werd afgesloten", aldus Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.