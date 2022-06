Onderzoekers vinden PFAS in duurzame rietjes: "Geen direct gevaar voor de gezondheid, maar gebruik ze beter niet" 

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die niet of nauwelijks natuurlijk afbreekbaar zijn, sommige schadelijker dan andere. Ze blijven dus in het milieu en in ons lichaam aanwezig. Het zijn synthetische stoffen die in de chemische industrie worden geproduceerd en dus niet van nature aanwezig zijn in ons milieu.

Vaak worden ze gebruikt voor het waterdicht maken van producten zoals regenjassen, of als vet- of vuilafstotende laag, bijvoorbeeld bij pannen.

Vooral PFOS, één soort van PFAS, is bekend sinds het 3M-schandaal in Zwijndrecht, maar PFAS is een hele "familie" van chemische stoffen. Lees er meer over in dit artikel.