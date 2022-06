Zo kan je de komende nachten met het blote oog 5 planeten op een rij zien (en dat is vrij uniek)

Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Als de wolken geen roet in het eten gooien, kan je deze vijf planeten de komende nachten aan de hemel zien staan. En dat is vrij uniek. "Het mooie is dat ze op één lijn staan en in de juiste volgorde", zegt Werner Hamelinck van volkssterrenwacht Urania.