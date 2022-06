Politie arresteert opnieuw 8 verdachten van zware rellen na Genk-STVV

De politie CARMA heeft de afgelopen weken opnieuw 8 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de zware rellen na de voetbalwedstrijd KRC Genk-STVV in maart. Vorige maand waren ook al 7 verdachten gearresteerd. Van de arrestanten zijn er 13 vrijgelaten onder voorwaarden, één draagt een enkelband en één man blijft in de cel.