"Triest recordjaar": nog nooit zoveel flitsboetes uitgedeeld als in 2021, ook gsm- en drugsgebruik in het verkeer neemt toe

De politie heeft nog nooit zoveel snelheidsboetes moeten uitschrijven als vorig jaar. In 2021 werden meer dan 4.650.000 processen-verbaal opgemaakt voor overdreven snelheid, dat is 14,75 procent meer dan in het jaar ervoor. De stijging is voornamelijk te verklaren doordat er meer werd gecontroleerd, zo zijn er bijvoorbeeld heel wat nieuwe trajectcontroles bijgekomen. Ook het totaal aantal vastgestelde verkeersinbreuken lag nog nooit zo hoog. "Een triest recordjaar", aldus An Berger van de federale politie.