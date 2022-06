Rietmoeras in Schulensmeer in Lummen bijna klaar: "Dubai-achtig, door patroon van diepe en ondiepere zones"

Het rietmoeras is een onderdeel van Life Delta, een groot Europees natuurproject in en rond het Schulensmeer in Lummen, Halen en Herk-de-Stad en het Webbekomsbroek in Halen en Diest. De Vlaamse Milieumaatschappij en Natuurpunt werken er samen om in de toekomst nog meer water te kunnen bergen in de vallei, én om het leefgebied van kwetsbare soorten te verbeteren.