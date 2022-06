Jaarlijks 70 schepen beschadigd door drijfvuil in de Antwerpse haven

Het Havenbedrijf ontvangt jaarlijks 70 schadeclaims voor drijfvuil dat in de schroeven van schepen terechtkomt in de haven van Antwerpen. "Per jaar heb ik 2 tot 3 keer een geblokkeerde schroef door drijfvuil", vertelt binnenschipper Remko Debruyne op Radio 2 in Antwerpen.