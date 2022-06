Valt Severodonetsk binnenkort? "Oekraïense troepen moeten zich terugtrekken", zegt gouverneur

"Het heeft nu geen enkele zin meer om op posities te blijven die continu worden gebombardeerd. De stad is zo goed als herschapen tot een ruïne. Alle essentiële infrastructuur is vernietigd", zegt de gouverneur van de provincie Loegansk. Volgens hem hebben de Oekraïense troepen intussen effectief het bevel gekregen om zich terug te trekken uit de stad.

Eerder deze maand nog zei de Oekraïense president Zelenski dat de slag om Serevodonetsk "het lot zal bepalen van de Donbas". Zelenski probeerde zo het Westen ook te overtuigen om meer wapens te sturen naar Oekraïne.

Severodonetsk lijkt nu dus definitief in handen te vallen van de Russen. De Oekraïense troepen hebben wel een Russische aanval op zusterstad Lisitsjansk kunnen afweren, laat de gouverneur van Loegansk weten. Lisitsjansk is de laatste stad in de regio die nog volledig in handen van de Oekraïners is.