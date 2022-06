40 jaar My Little Pony: Speelgoedmuseum Mechelen stelt collectie tentoon van verzamelaar Mande uit Halle

Mande begon haar verzameling veertien jaar geleden. "Als kind speelde ik met My Little Pony", vertelt Mande in Start Je Dag. "In 2008 was ik met mijn vriend in een speelgoedwinkel. Ik wou nog eens kijken welke nieuwe pony's er uitgebracht waren. Toen heeft mijn vriend er twee voor mij gekocht en zo is het begonnen."