Steriele stierkikkers uitgezet in Balen in strijd tegen eigen soort

De Amerikaanse stierkikker is, zoals de naam doet vermoeden, een uitheemse kikkersoort die afkomstig is van het Amerikaanse continent. Het gaat om een grote en invasieve soort, die voor de inheemse kikkersoorten in ons land een bedreiging vormt. "De bewuste kikker plant zich heel snel voort, en eet ook heel wat kleinere diersoorten op", vertelt Sara Descamps, onderzoeker bij PXL Bio Research in Limburg.

Het vermoeden is dat de uitheemse kikkersoort in ons land is terechtgekomen in de jaren negentig, toen er een ware hype leefde rond tuinvijvers. "Soorten van bij ons mochten niet verhandeld worden, dus we denken dat de stierkikker naar hier is gehaald om te pronken in de vijvers." Vanuit die vijvers heeft de kikker zich verspreid over heel Vlaanderen. Vooral in de vallei van de Grote Nete is er een grote concentratie van de stierkikker.

Maar de kikkersoort is moeilijk te bestrijden. "Het is een heel schuw dier, verspreid over een vrij ontoegankelijk gebied. Met actieve bestrijdingsmiddelen kan je een deel van de kikkers bestrijden, maar niet genoeg", zegt Descamps.