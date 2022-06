Toren van Sint-Trudokerk in Peer geeft geheimen prijs in "Het verhaal van de reus"

"Door de toren uit te rusten met multi-media kunnen we een totaalbeleving aanbieden", vertelt Joris Matheï van productiehuis Het Beweegt. "Op elke verdieping gebeurt er iets, zo word je in de middeleeuwen aangevallen, maar bezoek je ook de klokken en de beiaard. En zo leer je op elke verdieping iets bij over de stad Peer." En de ontdekkingstocht eindigt helemaal vanboven op de toren. "Dat is natuurlijk de kers op de taart, want daar heb je een mooi uitzicht over Peer en de rest van Noord-Limburg", vult burgemeester Steven Matheï (CD&V) aan.