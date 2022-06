Tram in Deurne ontspoord na aanrijding met wagen

Op het keerpunt Silsburg in Deurne zijn vanochtend een tram en een auto op elkaar gebotst. Daarbij ontspoorde de tram. Er raakte niemand gewond, maar er was wel heel wat hinder. Tram 4 werd tijdelijk omgeleid via Wommelgem en tram 24 via de loods in Deurne. De tram staat ondertussen weer op de sporen en de hinder is opgelost.