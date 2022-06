Europese top op dag 2 op zoek naar samenwerking in energiecrisis, "maar op belangrijke momenten duikt nationalisme op"

Blondeel wees er in "De ochtend" op Radio 1 op dat er al een Europees solidariteitsmechanisme bestaat. "In 2017 is er afgesproken dat als een lidstaat bevoorradingsproblemen heeft, de andere lidstaten verplicht zijn om bij te springen."



Tot daar de theorie, maar in de praktijk wordt dat heel moeilijk. "De Duitse afhankelijkheid van Russisch gas is zo groot. Een gemeenschappelijke aankoop van gas zou dat probleem in principe niet oplossen", weet Blondeel.



En herinner je je de coronacrisis? Toen beschermingsmateriaal in het begin van de crisis schaars werd, hielden lidstaten vrachtwagens tegen aan de grens met een ander Europees land. Het was ieder voor zich. "Op belangrijke momenten haalt het nationalisme vaak de bovenhand."