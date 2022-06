Uitbraak vogelgriep in Zoutleeuw is een ramp voor duivenmelkers

Geen wedstrijden, betekent ook geen prijzengeld. Toch draait het daar bij Jo niet alleen om. “We spelen met de duiven voor de eer, om te winnen. Maar de kans om te winnen is ons nu volledig ontnomen. Als je bovendien goed speelt, kom je in aanmerking om deel te nemen aan kampioenschappen en ook die kans hebben we nu niet meer. Ook commercieel betekent dit veel want een nationale winnaar is in het buitenland erg gegeerd. Maar nu mogen we geen duiven meer in- of uitvoeren. En dat heeft dus ook financieel grote gevolgen.”