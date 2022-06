Uitwijzing van asielzoekers van het VK naar Rwanda overschaduwt de top van het Britse Gemenebest

In de Rwandese hoofdstad Rwanda is de top van de landen van het Britse Gemenebest of Commonwealth begonnen. Die verenigt 54 landen -veelal vroegere Britse kolonies- met het moederland. Een van de thema's is het akkoord om ongewenste asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk over te vliegen naar het Centraal-Afrikaanse land Rwanda.