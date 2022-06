Politie waarschuwt voor valse pakjesbezorgers na overval in Schaarbeek: "Vraag altijd identificatiekaart bezorger"

Volgens de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) is de werkwijze van de overvallers niet nieuw. "Het gaat nu om valse pakjesbezorgers, maar eerder hebben daders zich ook al voorgedaan als werknemers van telecombedrijven of nutsbedrijven, als postbodes of bankbedienden, en zelfs als politieagenten. Door een uniform aan te doen, proberen ze het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Vaak slaan ze toe bij oudere mensen die alleen wonen. Daarom raden we aan altijd de identificatiekaart te vragen van de bezorger, politieman, postbode of andere werknemer die zich op die manier aanbiedt. Laat ook niemand zomaar binnen, tenzij u een afspraak hebt of het koerierbedrijf u verwittigd heeft dat er een pakje zou geleverd worden. Als u twijfelt, bel dan het bedrijf waarvan de zogenaamde werknemer zich bij u aanmeldt. En port- of douanekosten betaalt u best ook niet via een bankterminal die u aan de voordeur wordt aangeboden."