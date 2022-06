Verlinden legt fusie Brusselse politiezones op tafel na onrust in Molenbeek

Maar ook nu is het al zaak om de 6.000 agenten in Brussel optimaal te doen samenwerken, zei ze. "Voor mij is er geen taboe. De fusie van politiezones in Brussel is niet in het regeerakkoord opgenomen, maar is voor mijn partij wel een oplossing." Verlinden kreeg ruggensteun van haar partijgenoot Franky Demon, die zei te hopen "dat Vervoort zijn verantwoordelijkheid opneemt". De minister-president en zijn partij (PS) hebben zich altijd tegen een fusie van de Brusselse politiezones verzet, net als de meeste andere Franstalige partijen.