In vier Limburgse gemeenten moeten maatregelen worden genomen tegen de vogelgriep

In 4 Limburgse gemeenten moeten pluimveehouders maatregelen nemen tegen de vogelgriep. Het gaat om Nieuwerkerken, Herk-de-Stad, Halen en Sint-Truiden, die liggen allemaal in de bewakingszone van 10 kilometer rond het pluimveebedrijf in Zoutleeuw, waar een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep is vastgesteld.