Vlaamse Onderwijsraad wil voorlopig geen kortere zomervakantie: "Geen breed draagvlak"

Tot slot vraagt de Vlor in het advies aan Weyts een fatsoenlijk debat over welzijn in het onderwijs. Want veel mensen zien niet dat ook tijdens de zomervakantie veel leerkrachten en directies nog lang (of al vroeg weer) aan het werk zijn. "Hoe kan minder werkdruk en meer rust gegarandeerd worden tijdens de tussentijdse vakanties en ook voldoende volledige loskoppeling tijdens de zomer? Wat is 'vakantie' in onderwijs? (...) Draagt een reorganisatie van de onderwijstijd al dan niet bij tot een betere balans tussen school en vrije tijd?"