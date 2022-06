Wolkbreuk boven Kortrijk: kelders, parkeergarages en straten onder water

Veel mensen kampten met wateroverlast. “De oproepen gingen voornamelijk over ondergelopen kelders en parkeergarages van appartementsgebouwen die blank stonden", legt Nuyttens uit. "Ook de Engelse Wandeling aan de Pottelberg in Kortrijk stond onder water." Ondertussen is de brandweer die kelders volopaan het uitpompen. Ze verwachten geen grote hinder.