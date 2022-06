Woning in Knokke-Heist onbewoonbaar na zware brand

Gisterenavond rond elf uur brak een brand uit in de Molenstraat in Knokke-Heist. De buurtbewoners zagen zwarte rook op straat en belden meteen de brandweer. Het bleek om een brand te gaan in de woning van een oudere man. De brandweer hielp hem naar buiten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een controle.

De brand vond vooral plaats in de keuken. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar er is veel schade. En dat niet alleen in de keuken, er is ook rook-en waterschade in andere delen van het huis. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.