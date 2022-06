122 teams wandelen, fietsen of kajakken door Limburgse natuur in tweede Expeditie Natuurpunt

En er is een team dat al zingend op stap gaat. Tyche Beyens: “Tijdens de route zullen we in totaal twaalf keer Bohemian Rhapsody van Queen zingen, voor ieder die ons sponsorde met 100 euro. We gaan ook verzoeknummers zingen vanaf 200 euro. Het is niet gemakkelijk om zowel te stappen als te zingen. We zijn geen professionele zangeressen, maar we hebben al veel geoefend en we vinden het gewoon heel plezant.”