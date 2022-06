20.000 festivalgangers op eerste avond Genk on Stage

Na 2 jaar zonder stadsfestival, waren muziekliefhebbers weer massaal aanwezig op Genk On Stage. The Starlings openden de avond op de Main Stage. “Op het Stadsplein was het al vroeg op de avond gezellig druk," vertelt schepen van Evenementen Karel Kriekemans. Publieksfavoriet Bart Peeters zorgde met 15.000 toeschouwers voor een vol Stadsplein