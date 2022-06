Actiegroep dient petitie in tegen opvullen BEGO-kleiput met bedenkelijke grond in Schelle

De actiegroep Leefmilieu Rupelstreek staat met spandoeken aan het postkantoor in Niel om een petitie met meer dan 1.000 handtekeningen op te sturen naar Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). Op 20 augustus beslist de minister over de opvulling van de BEGO-put in Schelle, aan de grens met Niel. De buurtbewoners stellen zich vragen over de grond die in de BEGO-put komt.