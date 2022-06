Bendelid dat inbrak in justitiepaleis van Brussel veroordeeld tot 15 maanden cel

In de nacht van 17 op 18 mei werd ’s morgens vroeg een verdachte opgepakt in het Brusselse justitiepaleis. Het ging om een jonge man van 22 die al enkele uren in het statige gerechtsgebouw op plundertocht was. Nadat hij een raam aan de voorzijde had ingeslagen om binnen te raken, vernielde hij meerdere ramen en deuren. Hij raakte onder andere binnen in de burelen van het parket-generaal, waar hij een fles champagne opdronk.