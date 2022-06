Brusselse Ring zaterdagnacht afgesloten om nieuwe brug te plaatsen

Nadat de eerste helft geplaatst is, wordt die klaargemaakt om het verkeer erop te laten rijden. Dat zou tegen de winter van dit jaar het geval moeten zijn. Nadien wordt de huidige brug stelselmatig afgebroken: het verkeer kan daarna op het eerste deel van de brug rijden.

In het najaar van 2023 wordt de tweede helft geïnstalleerd en tegen het eerste deel geplakt. In april of mei 2024, nadat de afwerking en verlichting in orde gebracht zijn, zou de volledig nieuwe brug klaar moeten zijn voor gebruik.