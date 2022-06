Carmen Matthijs is eerste vrouwelijke stafhouder van de West-Vlaamse balie van advocaten

Carmen Matthijs startte haar loopbaan als advocaat in 1987. In 1997 opende ze haar eigen advocatenkantoor in Gullegem ‘Lysias Advocaten en Bemiddelaars’. Naast haar job als advocate is ze ook een erkend bemiddelaar. Binnen de baliewerking wil Matthijs vooral sterk inzetten op de digitalisering, optimalisering en professionalisering van de West-Vlaamse balie.