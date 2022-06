President Macron wil begin juli nieuwe Franse regering met Elisabeth Borne als premier 

Elisabeth Borne, van wie Macron begin deze week nog het ontslag weigerde, krijgt dus van de president het vertrouwen om een nieuwe regering op de been te brengen.

Borne, die sinds mei premier is, moet nu bij de verschillende fracties in het Franse parlement gaan polsen naar hun wil om met de partij van Macron in zee te gaan en haar als premier het vertrouwen te geven.

Macron sluit bij voorbaat het uiterst rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen en het radicaal linkse La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon uit.