Gentse ondernemers willen van gerenoveerd Wintercircus belangrijke technologieplek maken

Het Wintercircus in Gent is een iconisch gebouw. Het dateert uit 1885, maar brandde in 1920 af. Drie jaar later werd het circus heropgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde de bekende garage Mahy zich in het pand, maar sinds 1998 staat het Wintercircus leeg. Het Gentse stadsbestuur kocht het Wintercircus in 2005, en ondertussen is het gebouw helemaal gerenoveerd.