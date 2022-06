Leuvenaars kunnen volkstuintje huren in Heverlee om ecologisch te tuinieren

Een van die telers is Elke D' hoker. “We hebben al koolrabi, radijzen, salade, en aardbeien. Op de tomaten is het nog even wachten. We hebben wel een tuin, maar het is aangenamer om hier onze groenten en fruit te kweken, want we krijgen veel tips en komen zo ook met andere telers in contact.”

De volkstuin is een groot succes. “De lijst was al volzet voor de aanleg begon”, zegt schepen Dessers. De stad wil daarom het concept uitbreiden, zowel op het terrein in Heverlee als in andere deelgemeenten.