Jongeman gedood bij gijzeling in Merksplas, verdachte is overmeesterd door de politie

Bij een gijzeling in Merksplas, in de Antwerpse Kempen, is een man van 21 om het leven gekomen. Een andere man was er 's morgens vroeg de woning van zijn ex-partner binnengedrongen en had de aanwezige bewoners aangevallen. De verdachte kon uiteindelijk kort voor de middag overmeesterd worden door de speciale eenheden van de politie.