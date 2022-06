Oekraïne meldt raketaanvallen vanuit Wit-Rusland, Rusland zegt dat het "tot 80" strijders uit Polen heeft gedood

Volgens Oekraïne zijn verschillende regio's in het land getroffen door raketaanvallen, ook vanuit Wit-Rusland. Alleen al in Zhitomir, een stad ten westen van Kiev, zijn volgens de burgemeester 24 raketten ingeslagen. Daarbij is 1 militair gedood. Rusland zegt dan weer dat het "tot 80" strijders uit Polen heeft gedood in het oosten van Oekraïne.