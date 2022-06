Pre-Party Alcatraz Festival in Kortrijk in één dag uitverkocht

Het metalfestival Alcatraz in Kortrijk kondigde donderdag aan om naast de aangekomen kampeerders ook buurtbewoners uit te nodigen voor de pre-party. De organisatie voorziet voor de buren elk jaar een rondleiding op de eerste dag van het festival. Doordat de rondleiding vorig jaar niet kon doorgaan vanwege corona, besliste de organisatie een stapje verder te gaan.

De buurtbewoners kochten massaal tickets, waardoor alle 2500 tickets in minder dan één dag uitverkocht waren. "We wisten dat er interesse ging zijn, maar dat het zo snel is gegaan, vinden we ongelofelijk", reageert Bernard De Riemacker van het Alcatraz Festival.

Alle buurtbewoners die een ticket konden bemachtigen zullen in de vooravond van donderdag 10 augustus kunnen genieten van metalbands als ACDC, The Iron Maidens en Rage Against The Machine.