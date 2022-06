Protest na schrappen van het recht op abortus in VS, "dit is een gezondheidscrisis", zegt vicepresident Kamala Harris

De voorbije maanden boog het Hooggerechtshof zich weer over de zaak naar aanleiding van een abortuswet die de staat Mississippi in 2018 opstelde. Die wet wil abortus illegaal maken na 15 weken zwangerschap, maar is nog altijd niet van kracht omdat hij meteen aangevochten werd voor de rechtbank. Zo kwam de zaak uiteindelijk bij het Hooggerechtshof terecht. De negen opperrechters gaan dus in op de vraag van de staat Mississippi om "Roe versus Wade" ongedaan te maken. Alle Amerikaanse staten krijgen daardoor de vrijheid om zelf hun abortuswetgeving op te stellen.

De beslissing van het Hooggerechtshof leidt zoals verwacht tot grote beroering in de VS. Onder andere president Joe Biden trok fel van leer en sprak over een aanval tegen het recht op privacy en het recht op de principes van vrijheid en gelijkheid. Vrouwen- en mensenrechtenorganisaties vrezen voor de medische en psychische gevolgen van abortus als die in illegale (lees: onveilige) omstandigheden wordt uitgevoerd.



Maar ook burgers kwamen op straat om te protesteren. Dat was onder meer het geval in Los Angeles, New York, Chicago, Boston en Seattle. Daar verzamelden zich duizenden mensen om hun onvrede over het arrest te uiten. "Mijn verkrachter heeft meer rechten dan ik", "waarom wordt mijn baarmoeder aan strengere wetten onderworpen dan wapens", "mijn lichaam, mijn keuze", het zijn enkele van de slogans die ze meedroegen.