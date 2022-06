Scheepswrak uit WO II gevonden op net geen 7.000 meter diepte, nieuwe pluim op de hoed van Amerikaans avonturier

Victor Vescovo, een voormalig marine-officier én investeerder uit Texas, is er nu in geslaagd om het wrak van de Sammy B te lokaliseren. Vescovo is oprichter en eigenaar van Caladan Oceanic, een bedrijf gespecialiseerd in onderwatertechnologie. Paradepaardje is The Limiting Factor, een mini-onderzeeër die extreme dieptes aankan. En dat was nodig, want het wrak werd gevonden op 6.895 meter diepte. Ter verduidelijking: 98 procent van de oceaanbodem wereldwijd is minder dan 6.000 meter diep. Slechts op een beperkt aantal plaatsen gaat de bodem nog dieper.

Beelden die The Limiting Factor kon maken, tonen dat de torpedojager weliswaar gehavend, maar grotendeels intact is. Je kan duidelijk de romp, de wapens en de torpedobuizen onderscheiden. Er zijn gaten te zien waar Japanse wapens ingeslagen zijn, en de achtersteven lijkt getroffen te zijn door een zware inslag. Het lijkt erop dat de Sammy B met de boeg eerst de oceaanbodem geraakt heeft.