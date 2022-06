Sammy Mahdi is met meer dan 96 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V

"CD&V moet een sterke gemeenschapspartij zijn, die de nadruk legt op de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben ten opzichte van elkaar", zegt Mahdi in zijn eerste reactie. "Dat betekent naar mijn aanvoelen dat er in de samenleving vandaag iets te veel betutteling is, er zijn heel veel regels vanuit de overheid: denk aan de leerkrachten, denk aan de jeugdkampen waar een pintje drinken al te veel is. Daarnaast moeten we mensen veel beter beschermen: vandaag is koopkracht belangrijk, mensen krijgen hun facturen niet betaald."